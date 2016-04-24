ديلى ميل: لاصقة تعالج أصعب آلام الظهر والمفاصل بالموجات الكهرومغناطيسية

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على أحدث علاج للآلام المزمنة التى تصيب ملايين المرضى حول العالم، وهى عبارة عن جهاز صغير يتم لصقه على الجلد فى موضع الآلام، ويساهم فى تخفيف الأوجاع عن طريق إصدار نبضات كهرومغناطيسية.

وأكد التقرير أن اللاصقة الجديدة أثبتت فاعليتها فى علاج الآلام المزمنة التى تصيب مرضى السكر، وكم أنها تخفف أوجاع المفاصل وخاصة التى تصيب الركبتين والكتفين وكذلك آلام أسفل الظهر، وتعمل عن طريق تشتيت إشارات الآلام فى المنطقة المحيطة بالموضع المصاب بالوجع.

وتزن اللاصقة المبتكرة 8 جرامات فقط، ويمكن وضعها على موضع الآلام طوال اليوم دون أى مشاكل، وكشفت التجربة التى استمرت 6 شهور وشملت 254 شخصا أن الآلام قلت حدتها بنسبة 60% لدى 90% من المرضى.

وأوضح الباحثون أن هذه اللاصقة ستحمى المرضى من الآثار الجانبية الناجمة عن مسكنات الألم لأنهم لن يكونوا فى حاجة إليها، وخاصة أن 68% من المرضى تعرضوا لمشاكل بسبب العقاقير الدوائية أبرزها اضطرابات الأمعاء.

وأضاف التقرير أن هذه اللاصقة متوفرة بالصيدليات فى بريطانيا ويبلغ سعرها 20 جنيها إسترلينيا.

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