عميد معهد السكر: وفاة 5 ملايين مريض فى العالم سنويا

أكد الدكتور هشام الحفناوى أستاذ السكر عميد المعهد القومى للسكر خلال ندوة نظمتها إحدى شركات الأدوية عن الاتجاهات الجديدة لمرض السكر من النوع الثانى اليوم، أن مصر تعتبر من ضمن الـ10 دول الأولى من حيث عدد المصابين بالسكر وهذا يضعها فى المرتبة الثامنة بحوالى 7 ونصف مليون مريض سكر فى مصر.

وقال الدكتور هشام الحفناوى إن مرض السكر قاتل حيث يتسبب فى وفاة 5 ملايين مريض سنويا فى العالم وبالتالى فهو مرض قاتل، بالإضافة إلى تأثيره على جميع وظائف الجسم مؤكدا أننا لا نخاف من مرض السكر ولكن من مضاعفات مرض السكر.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة عن الاتجاهات الجديدة لإدارة مرض السكر النوع الثانى بالتزامن مع إطلاق الدواء الرابع لمواجهة المرض وهذه المجموعة الدوائية تسمىDPP4 بحضور كل من الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر والدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر رئيس الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم والدكتور محمد خطاب أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى.