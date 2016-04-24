وداعًا للجراحة.. أحدث تقنية لتفتيت حصوات المرارة باستخدام الكهرباء

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث تقنية لتفتيت حصوات المرارة باستخدام الكهرباء بدلا من الخضوع لعملية جراحية يمكث المريض على إثرها داخل المستشفى لمدة أسبوع على الأقل.

وخلال العملية الجديدة، يقوم الأطباء بتمرير منظار طبى دقيق (فى حجم ماصة العصير تقريبا) عبر القصبة الهوائية، ومثبت فى نهايته كاميرا فيديو عالية الجودة بحيث تصور المرارة والحصوات داخلها.

وبعد أن يتم تحديد موقعها، يقوم الأطباء بتفتيت الحصوات المرارية باستخدام التيار الكهربائى وإطلاق موجات تصادمية تذيبها خلال دقائق دون الحاجة لأى جراحة، وكما يتم إزالة بقايا الحصوات المتفتتة فى نهاية العملية.

وتستغرق العملية المبتكرة ما بين 30 إلى 90 دقيقة فقط بدلاً من الحاجة للجلوس عدة أيام داخل المستشفى، وقد يتم تفتيت حصوات المرارة باستخدام الليزر بدلا من الكهرباء.

يذكر أن الحصوات المرارية تنتشر بشكل شائع بين الكثير من المرضى، وتصيب حوالى 10% من البالغين، وتتسبب فى الإصابة بآلام شديدة فى البطن وارتفاع الحرارة وبعض المضاعفات مثل الإصابة بالصفراء، ولكن أحيانا لكن لا يكون لها أعراض ولا تتسبب فى أى مشاكل مرضية.

أهمها حصوات المرارة.. 3 أمراض ممكن علاجها بالليمون والفلفل والملح

أشهر 7 مفاهيم خاطئة حول جراحة المرارة والحصوات.. تجنب الأكلات الدهنية يحمى من تكوينها.. استئصال المرارة يصيب المريض بعسر هضم.. وإمكانية إزالة الحصوات فقط دون استئصال المرارة.. الجراحة أفضل من المنظار