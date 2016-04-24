الأطراف اليمنية تعقد جلسة مباحثات رابعة بالكويت

استأنفت الأطراف اليمنية، مشاورات السلام التى تستضيفها دولة الكويت، بجلسة مباحثات صباح الأحد، هى الرابعة من نوعها بعد إعلان وفد الحكومة اليمنية التوصل إلى خطوة "منجزة" فى الجلسة السابقة حول لجنة التهدئة.

ومن المقرر أن تستكمل القوى السياسية اليمنية الممثلة بالحكومة اليمنية وحركة أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام، خلال جلسات المشاورات التي تعقد تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال للاتفاق على مختلف ضوابط إنهاء الأزمة في اليمن بعد صراع دام لسنوات عدة.

وأكد وفد الحكومة اليمنية - في بيان صحفى صادر بنهاية اليوم الثالث للمشاورات أمس السبت - التوصل إلى خطوة منجزة تتمثل باختيار ممثل عن كل طرف لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل والتحقق من سير عملها.

وكانت مشاورات السلام اليمنية قد انطلقت بالكويت يوم الخميس الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أطراف النزاع لبحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني بما يضمن التوصل إلى وقف شامل للأعمال القتالية واستئناف حوار وطني وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ويتضمن جدول أعمال المشاورات خطة عملية تمهيدا للموافقة عليها من مختلف الأطراف اليمنية تتضمن عددا من النقاط التى تشكل قاعدة صلبة تنطلق منها المشاورات، وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسى جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.

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