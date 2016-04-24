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عشرة جرحى فى جنوب تركيا إثر انفجار صاروخين أطلقا من سوريا

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عشرة جرحى فى جنوب تركيا إثر انفجار صاروخين أطلقا من سوريا عشرة جرحى فى جنوب تركيا إثر انفجار صاروخين أطلقا من سوريا
اصيب عشرة اشخاص بجروح إثر سقوط صاروخين أطلقا من منطقة فى سوريا يسيطر عليها تنظيم داعش، الأحد على مدينة كيليس التركية (جنوب شرق)، حسب ما ذكرت وكالة انباء الأناضول الحكومية.

وقالت الوكالة أن الجرحى ليسوا فى خطر ولكنهم نقلوا الى المستشفى.

واشارت الى ان عددا من المواطنين تظاهروا مطالبين بمزيد من الحماية.

وتعرضت مدينة كيليس منذ مطلع العام لعدد من الصواريخ ادت الى سقوط قتلى مدنيين.

وأوقعت صواريخ اطلقت الاثنين خمسة قتلى من السوريين بينهم اربعة اطفال.

قال رئيس التركية احمد داود اوغلو قال مساء السبت خلال مؤتمر صحافى مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك والمفوض الاوروبى فرانز تيمرمانز فى غازى عنتاب فى جنوب شرق تركيا، ان "تركيا سترد بقوة على كل عمل يستهدفها".

والصيف الماضى انضمت تركيا التى اتهمت طويلا بغض النظر عن المجموعات السورية المتطرفة، الى التحالف الدولى المناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة وضاعفت الاعتقالات فى الأوساط الجهادية بعد اعتداءات انتحارية نسبت الى خلايا مقربة من تنظيم داعش فى تركيا.
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مصر 365

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