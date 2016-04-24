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بالصور.. البابا تواضروس يصلى قداس أحد السعف بدير الأنبا بيشوى بحضور الآلاف

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بالصور.. البابا تواضروس يصلى قداس أحد السعف بدير الأنبا بيشوى بحضور الآلاف بالصور.. البابا تواضروس يصلى قداس أحد السعف بدير الأنبا بيشوى بحضور الآلاف
صلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف، وذلك بالكاتدرائية الجديدة بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون وسط حضور شعبى كبير يقدر بالآلاف.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة، أن البابا تواضروس ألقى عظة خلال القداس، وتلى ذلك صلاة التجنيز العام التى تصلى ضمن طقوس أسبوع الآلام الذى يسبق عيد القيامة المجيد.

يحتفل الأقباط اليوم بذكرى دخول المسيح أورشليم واستقبال أهلها له حاملين السعف الأخضر والنخيل استبشارا منهم بقرب خلاصهم من الحكم الرومانى.
>البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (1)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (2)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (3)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (4)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (5)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (6)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (7)

البابا تواضروس خلال قداس أحد السعف (8)


>- بالصور.. آلاف الأقباط يرفعون قداس أحد الشعانين فى حراسة الشرطة.. والكنائس تعلق السعف وتصلى "التجنيز العام" ضمن طقوس أسبوع الآلام.. والأطفال يتفننون فى صناعة الحلى من الجريد الأخضر
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