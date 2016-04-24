أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. كنائس الإسكندرية تحتفل بعيد "أحد السعف" وسط آلاف الأقباط

Google+ Print
بالصور.. كنائس الإسكندرية تحتفل بعيد "أحد السعف" وسط آلاف الأقباط بالصور.. كنائس الإسكندرية تحتفل بعيد "أحد السعف" وسط آلاف الأقباط
شهدت كنائس الإسكندرية اليوم، احتفالات بعيد "أحد السعف"، الذى يسبق احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم.

وشهدت الكنائس انتشار بائعى السعف المنقوش على أشكال رموز ترتبط بالعقيدة المسيحية، وسط إقبال آلاف الأقباط على شرائها والمشاركة فى الصلاة فى هذا اليوم المقدس لدى الأقباط، والذى يسبق مباشرة "إسبوع الآلام"، والتى تعد من أكثر الأيام قدسية لدى الأقباط خلال العام، وتصلى الكنيسة خلالها بطقس حزين بسبب ذكرى آلام السيد المسيح، وصولا إلى سبت النور وعيد القيامة.

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد السعف، لأن أهالى القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين وفرش أغصان الأشجار والنخيل تحت قدمية أثناء دخولة إلى المدينة، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة فى أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر أى أنهم استقبلوا السيد المسيح كمنتصر.
>احد الزعف احد السعف (1)

احد الزعف احد السعف (2)

احد الزعف احد السعف (3)

احد الزعف احد السعف (4)

احد الزعف احد السعف (5)

احد الزعف احد السعف (6)

احد الزعف احد السعف (7)

احد الزعف احد السعف (8)

احد الزعف احد السعف (9)

احد الزعف احد السعف (10)

احد الزعف احد السعف (11)

احد الزعف احد السعف (12)

احد الزعف احد السعف (13)

احد الزعف احد السعف (14)

احد الزعف احد السعف الكنائس (1)

احد الزعف احد السعف الكنائس (2)

احد الزعف احد السعف الكنائس (3)

احد الزعف احد السعف الكنائس (4)

احد الزعف احد السعف الكنائس (5)

احد الزعف احد السعف الكنائس (6)

احد الزعف احد السعف الكنائس (7)

احد الزعف احد السعف الكنائس (8)

احد الزعف احد السعف الكنائس (9)

احد الزعف احد السعف الكنائس (10)

احد الزعف احد السعف الكنائس (11)

احد الزعف احد السعف الكنائس (12)

احد الزعف احد السعف الكنائس (13)


>- محافظة الإسكندرية: إنتهاء أعمال إنارة الكورنيش قبل أعياد شم النسيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365