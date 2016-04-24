بالصور.. دبي تدشن أول مركبة ذكية تتسع لـ 10 ركاب

تدشن هيئة الطرق والمواصلات في دبي غدا التشغيل التجريبي لأول مركبة ذكية دون سائق تتسع لعشرة ركاب من إنتاج شركة إيزي مايل / أومنيكس.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، كما تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات بتوفير مواصلات ذاتية الحركة، من خلال اجراء الاختبارات التقنيات الخاصة بوسائل النقل ذاتية الحركة في بيئة دبي المناخية.

وصُمِّمَت المركبة لقطع مسافات قصيرة ومسارات مبرمجة سلفا وفي بيئات متعددة الاستخدامات، وتسير على مسارات افتراضية يمكن برمجتها بسهولة لإجراء انتقالات مفاجئة حسب الطلب، وهي مجهّزة بجميع متطلبات وضوابط السلامة لتحديد مسارها حسب ما هو مخطط له، ويمكّن نظام الاستشعار والنظام الذكي للمركبة من التعامل مع أي عوائق في طريقها ويجنبها التصادم.

وسيتم التدشين خلال الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، تحت شعار (النقل الحضري: ارتق بتفكيرك، واعمل بذكاء)، بمشاركة 600 مشارك من 29 دولة بينهم 10 وزراء معنيين بالنقل والمواصلات، وسيتحدث في المؤتمر 102 متحدث من 39 دولة، وسيقام المعرض على مساحة 6480 متر مربع، ويتوقع أن يستقطب الحدث حضور أكثر من 3000 شخص.