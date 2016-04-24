خبر في الجول - الزمالك يسعى لتفادي ' عقوبات شيكابالا '

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير موارد مالية كافية من أجل دفع مستحقات فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، الخاصة باستقدام لاعب الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان الزمالك قد أعاد شيكابالا من البرتغال في أغسطس الماضي، مقابل 650 ألف دولار مقسمة على 3 أقساط، قبل إعارته للإسماعيلي ثم عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى.

وعلم FilGoal.com أن النادي البرتغالي قد تقدم بشكوتين للفيفا، لأن القسط الأول وصل ناقصا 110 ألف دولار، فيما لم يتم دفع القسط الثاني والذي يبلغ قيمته 200 ألف دولار.

ومن المقرر أن يدفع الزمالك 200 ألف دولار أخرى في نهاية مايو المقبل.

وفي خطوى أخرى لتفادي العقوبات التي قد تقع على النادي جراء الشكوتين، سيحاول مسؤولو الزمالك التحدث بشكل ودي مع النادي البرتغالي من أجل تقسيط المستحقات المتبقية، من أجل حل المشكلة بدلا من اللجوء للشكاوى سواء في الفيفا أو المحكمة الرياضية.

وسجل شيكابالا هدفا وحيدا للزمالك هذا الموسم من زاوية مستحيلة في شباك إنبي.