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المرصد السورى: مقتل 13 عنصرا داعشيا أمس فى شتى أنحاء سوريا

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المرصد السورى: مقتل 13 عنصرا داعشيا أمس فى شتى أنحاء سوريا المرصد السورى: مقتل 13 عنصرا داعشيا أمس فى شتى أنحاء سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الأحد، أن 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا فى شتى أنحاء سوريا أمس السبت.

وأوضح المرصد السورى أن 13 عنصرا داعشيا من تنظيم داعش من جنسيات غير سورية قتلوا، فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

وأشار المرصد أن 136 قتلوا أمس، بينهم 31 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و56 شخصا قتلوا جراء قصف جوى وقصف لقوات النظام وسقوط قذائف وطلقات نارية وظروف أخرى.

وارتفع إلى 79 مواطنا عدد الشهداء المدنيين الذين انضموا يوم أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية، طبقا للمرصد.

وقتل ما لا يقل عن 15 من قوات النظام السورى إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة، واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة.
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