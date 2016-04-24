ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

تلقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، اضافة إلى آخر التطورات الاقليمية والعربية .

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ، وأوضحت أن الرسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال استقباله للسفيرة المصرية بالبحرين السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت الفار في مكتبه بالديوان الملكي.

وأشاد وزير الديوان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ومصر في شتى الميادين، وبما تحرص عليه قيادتا البلدين من تطوير وتوثيق لهذه العلاقات لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.

أ ش أ