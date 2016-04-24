أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

Google+ Print
ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس السيسي ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس السيسي

الرئيس وملك البحرين

تلقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، اضافة إلى آخر التطورات الاقليمية والعربية .

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ، وأوضحت أن الرسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال استقباله للسفيرة المصرية بالبحرين السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت الفار في مكتبه بالديوان الملكي.

وأشاد وزير الديوان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ومصر في شتى الميادين، وبما تحرص عليه قيادتا البلدين من تطوير وتوثيق لهذه العلاقات لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان