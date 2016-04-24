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وزير النقل يلغى قرار سعد الجيوشى باستبعاد اثنين من قيادات السكة الحديد

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وزير النقل يلغى قرار سعد الجيوشى باستبعاد اثنين من قيادات السكة الحديد وزير النقل يلغى قرار سعد الجيوشى باستبعاد اثنين من قيادات السكة الحديد
قرر الدكتور جلال سعيد وزير النقل الحالى اليوم الأحد إلغاء قرارات الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل السابق الخاصة باستبعاد كلا من المهندس مصطفى رشاد نائب رئيس السكة الحديد لقطاع الصيانة والمهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع نقل البضائع.

وشمل قرار جلال سعيد إعادة كلا من رشاد وفاروق إلى منصبها بعد قبول تظلمهما على قرار الوزير السابق اللذين قدماه للدكتور سعيد بعد توليه مسئولية الوزارة خلفا للدكتور الجيوشى، وذلك بناء على توصية رئيس الشئون القانونية بالوزارة.

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