إحالة دعوى تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصرى للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى برأس البر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار دكتور طارق يوسف، والمستشارين على كردوشة ومحمد عبيد وغموض محمد السعيد، وسكرتارية محمود البيلى، إحالة دعوى رقم 391 ل ق5 التى أقامها محمد الطرابيلى المحامى لهيئة المفوضين.

وقد طالب الطرابيلى فى دعوته بإلزام الجهات المختصة بتحصيل رسوم قناة السويس وكافة الرسوم على أرض مصر بالجنيه المصرى بهدف تقليل الطلب على الدولار، بما يخفض سعره ويزيد طلب على الجنيه، بما يرفع سعره ويدخل فى التداول الذى سدد سعر العملة وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب عليه.

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