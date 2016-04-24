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توقف حركة المرور أعلى دائرى المنيب بسبب اشتعال النيران فى سيارة نقل

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توقف حركة المرور أعلى دائرى المنيب بسبب اشتعال النيران فى سيارة نقل توقف حركة المرور أعلى دائرى المنيب بسبب اشتعال النيران فى سيارة نقل
اشتعلت سيارة نقل "جامبو" أعلى دائرى المنيب، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من المنيب ميدان الجيزة وفى طريقه إلى الأوتوستراد وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق..

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بالمنيب، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة الإطفاء ورجال المرور، وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.


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