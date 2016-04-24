واشنطن بوست: جهود أمريكية مكثفة للتعاون مع مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اللواء جوزيف إف دانفورد جونيور، لمصر للمرة الثانية خلال شهرين، يظهر القلق الأمريكى المتزايد حيال الإرهاب فى المنطقة، ويسلط الضوء على الجهود الجارية بشأن الشراكة العسكرية بين البلدين.

والتقى دانفورد بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى، أمس السبت، لتكون هذه ثانى زيارة لمسئول أمريكى رفيع المستوى خلال أسبوع بعد زيارة وزير الخارجية جون كيرى للقاهرة، الأسبوع الماضى.

وترى الصحيفة الأمريكية، أن الزيارة تسلط الضوء على التوازن الصعب الذى تسعى إليه إدارة أوباما مع مصر لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط. وتشير إلى أن تزايد النشاط الإرهابى فى المنطقة وداخل سيناء ضد قوات الأمن المصرية والأهداف الأجنبية يثير قلق الولايات المتحدة.

وأضافت أنه على الرغم من عمليات الجيش المصرى المكثفة ضد الإرهابيين فى سيناء، لكن مسئولى الولايات المتحدة يعتقدون أن هناك حاجة لأن تشمل العمليات مزيدا من الأهداف ودعم القوات المصرية.

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