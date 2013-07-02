هل سيجتمع مهند والسلطانة هيام في مسلسل عاطفي جديد؟

تداولت الصحافة التركية خبر إحتمال إشتراك النجمين كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ومريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في مسلسل عاطفي جديد، وهذا الأمر في حال حصل، فإنه سيكون مفاجأة فنية جميلة لأن النجمين هما اليوم من أهم نجوم الصف الأول في تركيا،و يحظيان معاً بشعبية هائلة في دول كثيرة حول العالم.

وقد تردد أن المنتج سيكون كريم شاتاي المفضل لدى كيفانش والمرتبط معه بصداقة متينة، وسبق أن أنتج أهم أعماله الناجحة مثل "العشق الممنوع" و"شمال وجنوب- عودة مهند"، وقد اختاره جيم شقيق كيفانش الأكبر ليكون شاهداً على عقد قرانه هو الذي سينتج هذا العمل الذي إن كان صحيحاً، فسيبدأ فريقه في تصويره في شهر شباط- فبراير المقبل ليعرض في شهر أيلول في عام 2014 القادم على قناة D التركية، وهي القناة التي عرضت مسلسله الأخير "شمال جنوب".

وتدور قصّة المسلسل الرومانسية حول فتاة أذربيجانية حسناء تقع في الحب وتتعرض لكثير من المواجهات والمشاكل.

فهل هو مشروع فني حقيقي يعد له سراً؟ أم هو مطلب الجمهور التركي الذي يرغب في رؤيتهما معاً كثنائي رومانسي جديد مضمون له النجاح؟