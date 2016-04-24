وكالات الصحة الأمريكية تصدر قواعد للوقاية من فيروس زيكا

أصدر مسئولو الصحة والسلامة العامة فى الولايات المتحدة، توجيهات جديدة لحماية العاملين من الإصابة بفيروس زيكا الذى ينقله البعوض والاتصال الجنسى ويؤدى لإصابة المواليد بتشوه يسبب صغر حجم الرأس واضطرابات عصبية أخرى.

وحثت القواعد الجديدة -التى أصدرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة السلامة والصحة المهنية- الشركات التى يعمل موظفوها فى أماكن مفتوحة على إخطارهم بمخاطر الإصابة بالفيروس عن طريق لدغات البعوض وتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم.

وطلب من الشركات على وجه الخصوص توفير مبيدات حشرية والحث على استخدامها وحث العاملين على تغطية أيديهم وأذرعهم وسيقانهم والمناطق المكشوفة الأخرى.

ودعت القواعد الجديدة الشركات أيضا إلى التخلص من المياه الراكدة فى مواقع العمل للحد من بيئات تكاثر البعوض. كما طالبتهم أيضا بالنظر فى تعيين الموظفات الحوامل أو الموظفين الذين لهم زوجات حوامل فى وظائف بأماكن مغلقة للحد من فرص تعرضهم للدغات البعوض.

وحثت التوجيهات العاملين أنفسهم على استخدام المواد الطاردة للبعوض والأغطية الواقية والتخلص من المياه الراكدة فى مواقع العمل.

ودعت التوجيهات العاملين فى الرعاية الصحية لاستخدام تدابير وقائية معتمدة لتجنب الدم الملوث بالفيروس.

كما حثت التوجيهات عمال مكافحة البعوض على تطبيق نفس الإجراءات الوقائية المتبعة لبقية الوظائف فى الأماكن المفتوحة واستخدام المزيد من الملابس الواقية عند دخول المناطق التى يكثر بها البعوض.

كما أصدرت الوكالتان أيضا توجيهات خاصة بالمسافرين فى مهام عمل للمناطق التى تكثر بها حالات الإصابة بفيروس زيكا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك توافقا علميا قويا على أن فيروس زيكا قد يسبب الإصابة بمتلازمة جيلان-باريه التى تؤدى للإصابة بالشلل المؤقت لدى البالغين.

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