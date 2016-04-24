هل أحسنت كريسي تيغان اختيار إطلالاتها في فترة الحمل؟

عُرفت العارضة الشهيرة كريسي تيغان Chrissy Teigen كواحدة من أكثر العارضات أناقة على الإطلاق. وبعد أن رزقت بمولودتها الجديدة مؤخراً، حان الوقت لنقوم بتقييم إطلالاتها في فترة حملها، طوال الشهور الماضية.

اختارت العارضة العديد من الإطلالات العملية في فترة الحمل، فنجحت في تنسيق إطلالات تجمع بين الراحة و الأناقة بأسلوب بسيط و غير متكلّف. وقد لاحظنا أنّها استوحت معظمها من صديقتها كيم كارداشيان Kim Kardashian، التي أصبحت ترتدي المعاطف الطويلة و الكارديغان الخفيف فوق الفساتين الضيّقة لتقوم بتغطية منطقة الذراعين العلوية، التي زاد جحمها في تلك الفترة. وقد أعجبنا بأسلوب كريسي المرح و الجريء في تنسيق الإطلالات اليومية، وهي لا تمانع ارتداء توب قصير لتكشف عن بطنها، فيما لم تتخلّ عن ارتداء الكعب العالي حتى في الأشهر المتقدّمة من الحمل.

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أمّا في إطلالات السهرات، فقد التزمت العارضة بارتداء الفساتين ذات الأكمام الطويلة، كما شاهدنا في إطلالاتها أثناء حفل الأوسكار لهذا العام، أو الرداء الخلفي الطويل، كما في الفستان الأبيض الذي اختارته لإطلالاتها في حفل Grammys .

نعطي كريسي تيغان درجة 7 من 10 لإطلالاتها في الحمل، لأنها على الرغم من أنّها كانت متألقة في تلك الفترة، فإنها ذكّرتها إلى حدّ كبير بإطلالات كيم كارداشيان؛ ولكن العالم لا يحتاج كيم أخرى.

شاهدي إطلالات كريسي تيغان و شاركينا برأيك.