وزير الصناعة والتجارة التشيكى يصل إلي القاهرة غدا على رأس وفد رفيع المستوى

صرح السفير عبد الرحمن صلاح سفير مصر في التشيك اليوم الأحد بأن يان ميلادك وزير الصناعة والتجارة التشيكى سيصل إلي القاهرة غدا الإثنين في زيارة رسمية لمصر تستمر حتى 30 أبريل الجارى، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسئولين الحكوميين ووفد من القطاع الخاص التشيكى يضم 27 رجل أعمال.

وأضاف صلاح أن الزيارة تهدف لبحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، كما يقوم الوزير التشيكى خلال الزيارة بعقد اجتماعات مع الوزير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وشريف فتحى عطية وزير الطيران المدنى.

وأضاف سفير مصر في التشيك بأنه من المنتظر أن يتم عقد أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة لينكا كافاكوفسكا Lenka Kovacovska نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكى وعلى الليثى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى، فضلاً عن عقد اجتماعات فيما بين رجال الأعمال فى كلا البلدين، حيث تتناول المباحثات سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال التشيك فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما فى قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، وصناعة التعدين، والسياحة، والزراعة.

كما سيتم التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين بنك الصادرات التشيكى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف تفعيل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، أخذا فى الاعتبار أن حجم التبادل التجارى بلغ نحو 400 مليون دولار وفقاً لإحصائيات عام 2015، وتحتل مصر المركز الثالث من بين الشركاء التجاريين للتشيك بعد كل من إسرائيل والإمارات فى المنطقة، كما شهد التعاون فى المجال السياحى نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد السائحين التشيك الوافدين إلى مصر نحو 135 ألف سائح خلال عام 2015 وذلك بزيادة قدرها 7% مقارنة بعدد السائحين فى عام 2014 والذى بلغ 125 ألف سائح.

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