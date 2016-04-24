تسعة قتلى فى مواجهات بين قوات البشمركة و حشد شعبى جنوب كركوك

قتل تسعة اشخاص فى مواجهات بين قوات البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبى التركمانى خلال الساعات الماضية، فى بلدة طوزخوماتو المتنازع عليها، شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر رسمية وأمنية الأحد.

وتمثل طوزخورماتو احدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان الشمالى والحكومة المركزية فى بغداد، وشهدت اشتباكات مماثلة نهاية العام الماضى.

وتقاتل قوات البشمركة الكردية والحشد الشعبى التركمانى، أحد الفصائل الشيعية، عدوا مشتركا هو تنظيم داعش المتطرف.

لكن كلا الطرفين يبحثان عن السيطرة والنفوذ فى بعض المناطق بينها بلدة طوزخورماتو ( شمال بغداد)، الأمر الذى أدى إلى تكرر وقوع الاشتباكات بين الجانبين.

وقال شلال عبدول قائممقام قضاء طوزخورماتو لفرانس برس "قتل تسعة هم ضابط برتبة عميد ومقاتل أخر من البشمركة واثنان من الحشد الشعبى وخمسة مدنيين، واصيب أكثر من عشرين بجروح من كلا الجانبين".

وأكد ضابط برتبة عقيد فى شرطة الطوز حصيلة الاشتباكات التى وقعت حوالى منتصف ليلة امس ولم تتضح أسبابها بعد.

شهد القضاء فى نوفمبر الماضى اشتباكات بين الجانبين إثر خلافات عند حاجز تفتيش امتدت بعدها إلى داخل القضاء.

وأدت الاشتباكات أنذاك الى احتراق عشرات المنازل ما دفع الأهالى للبحث عن أماكن للسكن حيث أقرانهم، الأمر الذى أدى إلى تقسيم القضاء إلى مناطق كردية وأخرى تركمانية.

وتشارك قوات الحشد الشعبى، التى يمثل غالبيتها العظمى فصائل شيعية مدعومة من ايران، فى القتال الى جانب القوات الأمنية ضد داعش الذى مازال يفرض سيطرته على مناطق واسعة فى شمال وغرب البلاد.

كما تشارك قوات البشمركة الكردية فى تنفيذ عمليات واسعة ضد تنظيم داعش فى مناطق شمال البلاد.

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