أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثون أمريكيون: اكتشاف الجين المسئول عن التأتأه فى الكلام

Google+ Print
باحثون أمريكيون: اكتشاف الجين المسئول عن التأتأه فى الكلام باحثون أمريكيون: اكتشاف الجين المسئول عن التأتأه فى الكلام
اكتشف فريق باحثين أمريكيين الجين المسئول عن التأتأه أو الجلجلة فى الكلام لدى الأطفال والذى يصيب 3 ملايين طفل فى الولايات المتحدة الأمريكية و600 ألف فى فرنسا، والذى يصيب الأطفال فى عامهم الثانى ويختفى عن بلوغهم السادسة من العمر فى 75% من الحالات.

وقد قام فريق البحث بإجراء التعديل الجينى لدى الفئران مما فتح الطريق للباحثين لاستكمال أبحاثهم والتوصل للعلاج، وقد اعتمد الباحث دونيس دراينا طبيب الأعصاب على التعديل الجينى الذى أجرى على الفأر، حيث لاحظ تغيير الحمض الأمينى المسئول عن 10% من التأتأه لدى الإنسان واقترح إجراء التعديل الجينى، مما يشير إلى أن الجين FOXP2 هو المسئول عن هذه التأتأه وبالتالى تحديد الأجزاء فى المخ التى تظهر فيها التعديلات الجينية والبروتينات والطريق الذى يؤدى إلى الاضطراب فى الكلام.


>- دراسة تحذر: اللهاية ومص الإصبع يعرضان الأطفال لتأخر النطق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365