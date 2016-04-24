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القوات اليمنية وقوات التحالف تهاجم تنظيم القاعدة فى الجنوب

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القوات اليمنية وقوات التحالف تهاجم تنظيم القاعدة فى الجنوب القوات اليمنية وقوات التحالف تهاجم تنظيم القاعدة فى الجنوب
شن المئات من عناصر القوات الموالية للرئيس اليمنى المعترف بها دوليا عملية لطرد مقاتلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من المناطق الساحلية الجنوبية التى استولى المتطرفون عليها وسط حرب أهلية معقدة فى البلاد، حسبما ذكر مسؤولون أمنيون.

وقال مسؤولون إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى تتلقى دعما جويا من قوات التحالف التى تقودها والمدعومة من الولايات المتحدة، والتى كانت حتى الآن تستهدف بالأساس المتمردين الحوثيين الشيعة.

قال المسؤولون إن الطائرات ضربت أهدافا فى المكلا، معقل تنظيم القاعدة وعاصمة محافظة حضرموت. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم كانوا غير مخولين باطلاع الصحفيين.

استغل فرع تنظيم القاعدة فى اليمن، تعتبره واشنطن أخطر فروع الجماعة، الصراع الدائر فى البلاد بين المتمردين والقوات الحكومية لتعزيز تواجده.
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مصر 365

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