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القوات العراقية تحرر منطقة "زخيخة" بالأنبار من قبضة داعش

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القوات العراقية تحرر منطقة "زخيخة" بالأنبار من قبضة داعش القوات العراقية تحرر منطقة "زخيخة" بالأنبار من قبضة داعش

تمكنت القوات العراقية المشتركة بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى من تحرير منطقة "زخيخة" من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، ورفعت العلم العراقى على مركز الشرطة بها فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قطاعات فرقة المشاة السابعة والقوات الداعمة لها بدأت صباح أمس من 3 محاور وبإسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى عملية تحرير منطقتى الدولاب وزخيخة والطريق الرابط بين منطقة البغدادى وقضاء "هيت" غربى الأنبار.

وقتلت القوات 8 إرهابيين من تنظيم داعش بينهم أمير فى التنظيم بمنطقة الدولاب، بنيران قوات تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وقيادة طيران الجيش، وقال مصدر عسكرى أن أمير التنظيم يدعى عزام كاسب فرحان العامرى.
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