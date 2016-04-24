الدباشى: ليبيا توقع على اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ

قال المندوب الدائم لليبيا فى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم عمر الدباشى، «إن تغير المناخ تحدٍ كبير يواجه البشرية، واتفاق باريس الذى وقعنا عليه خطوة هامة فى مواجهته، ولكنه يبقى كأى اتفاق، آخر نصا مكتوبا يحتاج إلى إرادة جماعية تحوِّله إلى تدابير ملموسة، نحافظ بها على كوكبنا، ويستفيد منها الجميع».

وأضاف الدباشى، فى كلمة ليبيا خلال حفل التوقيع على اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ، والتى نشرها على صفحته الرسمية اليوم، «يجب علينا ألا نتهاون فى القيام بذلك على المستوى الدولى والوطنى والمحلى».

وأوضح أنه وقع باسم ليبيا على الاتفاق مع 174 ممثلاً للدول الأخرى، مشيرًا إلى أن ليبيا 95% من أراضيها صحراوية، والجزء الباقى مهدد بالتصحر، لذلك فهى ترحب باتفاق باريس، وستلتزم ببنوده.

>وتابع قائلا: -«يحدونا الأمل فى أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ قبل نهاية هذه السنة بتصديق 55 من الدول الأطراف.

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