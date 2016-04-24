أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدباشى: ليبيا توقع على اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ

Google+ Print
الدباشى: ليبيا توقع على اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ الدباشى: ليبيا توقع على اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ

قال المندوب الدائم لليبيا فى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم عمر الدباشى، «إن تغير المناخ تحدٍ كبير يواجه البشرية، واتفاق باريس الذى وقعنا عليه خطوة هامة فى مواجهته، ولكنه يبقى كأى اتفاق، آخر نصا مكتوبا يحتاج إلى إرادة جماعية تحوِّله إلى تدابير ملموسة، نحافظ بها على كوكبنا، ويستفيد منها الجميع».

وأضاف الدباشى، فى كلمة ليبيا خلال حفل التوقيع على اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ، والتى نشرها على صفحته الرسمية اليوم، «يجب علينا ألا نتهاون فى القيام بذلك على المستوى الدولى والوطنى والمحلى».

وأوضح أنه وقع باسم ليبيا على الاتفاق مع 174 ممثلاً للدول الأخرى، مشيرًا إلى أن ليبيا 95% من أراضيها صحراوية، والجزء الباقى مهدد بالتصحر، لذلك فهى ترحب باتفاق باريس، وستلتزم ببنوده.
>وتابع قائلا: -«يحدونا الأمل فى أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ قبل نهاية هذه السنة بتصديق 55 من الدول الأطراف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365