مران الأهلي – إصابة إيفونا.. والتدريب على التسديد

أصيب ماليك إيفونا مهاجم الأهلي خلال مران الأحد ليتوجه إلى العيادة الخاصة بالفريق من أجل فحصه من قبل الطبيب.

وقام اللاعبون بالتدرب على التسديد من بعيد على المرمى.

وأجرى وليد سليمان ورمضان صبحي وأحمد حمدي تدريبات خاصة تحت إشراف محمد أبو العلا أخصائي التأهيل على هامش المران.

وقام المدرب مارتن يول بعمل تقسيمة بين اللاعبين وقام بإيقاف اللعب أكثر من مرة لتوجيه الثنائي أحمد حجازي وصبري رحيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة الثلاثاء في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز في الإسكندرية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد الإطاحة بيانج أفريكانز التنزاني من الدور ثمن النهائي.