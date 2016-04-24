مدرب أحمال الأهلي لـ في الجول: سعيد بإشادة الجمهور بلياقة اللاعبين

"سعيد جدا بإشادة الجمهور على تحسن لياقة لاعبي الأهلي"، هكذا بدأ مايكل ليندمان مدرب الأحمال واللياقة البدنية في الأهلي حديثه، الذي تطرق فيه لعدد من الأمور الخاصة بعمله مع الفريق في الفترة الماضية.

الأهلي خاض 7 مباريات تحت قيادة الهولندي مارتن يول، ومعه ليندمان، حقق الفوز في 5 منهم وتعادل مرتين خارج الديار مع ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي ويانج أفريكانز التنزاني.

وقال ليندمان لـFilGoal.com:"الدوري المحلي مختلف تماما عن إفريقيا في العديد من الأمور، منها بالتأكيد الجانب البدني. السفر لساعات طويلة يؤثر بالسلب على اللاعبين".

وأضاف "أتطلع لمزيد من التحسن على صعيد اللياقة البدنية للاعبين، مع سعادتي بالإشادة التي أتلقاها من الجماهير بسبب تحسن لياقة اللاعبين".

وكشف الرجل الهولندي أنه قام بتجميع فيديوهات للفرق السبعة التي ستنافس الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا (تعرف عليها من هنا) من أجل دراستها مع الجهاز الفني.

وعن تفضيله لوجود الزمالك من عدمه مع الأهلي في مجموعة واحدة في دوري الأبطال، قال ليندمان: "مواجهة الزمالك أفضل. السفر 3 ساعات لبرج العرب سيكون أفضل لنا من السفر 30 ساعة في إفريقيا".