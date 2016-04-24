أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين

Google+ Print
رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين

شريف اسماعيل

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين صفاء حجازي رئيساً لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين، وتضمن القرار أن يعاد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضوية كل من السادة :

- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

- فضيلة مفتي الديار المصرية.

- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- أمين عام المجلس القومي للمرأة.

- أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

- رؤساء القطاعات الرئيسية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- الأستاذة/ لبنى محمد هلال ـ خبير اقتصادي.

- الإعلامي/ أسامة كمال.

- الدكتورة ليلى عبد المجيد ـ عميد كلية الإعلام الأسبق ـ جامعة القاهرة.

- الإعلامي/ حمدي الكنيسي.

- الصحفي/ صلاح منتصر.

- الفنان/ محمد صبحي.

- الأستاذ/ حسين يسري محمد أمين ـ أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.

- الأستاذ/ محمد عبد المتعال سالم عاشور ـ خبير إعلامي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا