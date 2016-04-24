رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين صفاء حجازي رئيساً لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين، وتضمن القرار أن يعاد تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضوية كل من السادة :

- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

- فضيلة مفتي الديار المصرية.

- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- أمين عام المجلس القومي للمرأة.

- أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

- رؤساء القطاعات الرئيسية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- الأستاذة/ لبنى محمد هلال ـ خبير اقتصادي.

- الإعلامي/ أسامة كمال.

- الدكتورة ليلى عبد المجيد ـ عميد كلية الإعلام الأسبق ـ جامعة القاهرة.

- الإعلامي/ حمدي الكنيسي.

- الصحفي/ صلاح منتصر.

- الفنان/ محمد صبحي.

- الأستاذ/ حسين يسري محمد أمين ـ أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.

- الأستاذ/ محمد عبد المتعال سالم عاشور ـ خبير إعلامي.

أ ش أ