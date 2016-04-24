وزير القوى العاملة: الانتهاء من قانون تنظيم العمل مع الاحتفال بعيد العمال

أكد محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، عقب لقائه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء سيلتقى وفد اتحاد نقابات عمال مصر يوم الأربعاء.

ولفت سعفان، إلى أن قانون تنظيم العمل النقابى أصبح جاهزاً للعرض، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته، مشيرا إلى أن الوزارة تراجع حالياً بعض الملاحظات المتعلقة بقانون العمل، وبما يحفظ للعاملين كافة حقوقهم، وسيتم الانتهاء منها فى أعقاب الاحتفال بعيد العمال، وذلك تمهيداً لإرسال القانون فى شكله النهائى إلى مجلس الوزراء.

- رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزير القوى العاملة ووفد اتحاد نقابات "عمال مصر"