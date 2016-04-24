أيمن نور محرضا ضد مصر: روما تستطيع ممارسة ضغوط فى قضية مقتل"ريجينى"

حرض أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، التى تبث من تركيا، روما ضد مصر ، مستغلا فى ذلك مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

وقال "نور" فى تصريحات فى أحد المواقع المواليه للإخوان:" ثقل إيطاليا فى الاتحاد الأوروبى، والتى تشغل أكثر من 70 مقعداً من مقاعده، تمكنها من ممارسة ضغوط كبيرة لإحداث نتائج ملموسة تتعلق بمقتل ريجينى".

كما حرض نور الاتحاد الأوروبى ضد مصر، مطالبا أن يتحرك الاتحاد الأوروبى ضد الحكومة المصرية، زاعما أن هدفه الآن هو تحقيق الديمقراطية فى مصر، على حد زعمه.

وناشد أيمن نور ما أسماهم المعارضة للاصطفاف من أجل إسقاط النظام القائم، معترفا بأنه يسعى لتوحيد صفوف المعارضة من أجل التظاهر غدا الاثنين.

رفعت السعيد: أيمن نور يلعب لحساب جهات معادية للوطن ويمكن تصنيفه "عميل"

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