أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أيمن نور محرضا ضد مصر: روما تستطيع ممارسة ضغوط فى قضية مقتل"ريجينى"

Google+ Print
أيمن نور محرضا ضد مصر: روما تستطيع ممارسة ضغوط فى قضية مقتل"ريجينى" أيمن نور محرضا ضد مصر: روما تستطيع ممارسة ضغوط فى قضية مقتل"ريجينى"
حرض أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، التى تبث من تركيا، روما ضد ، مستغلا فى ذلك مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

وقال "نور" فى تصريحات فى أحد المواقع المواليه للإخوان:" ثقل إيطاليا فى الاتحاد الأوروبى، والتى تشغل أكثر من 70 مقعداً من مقاعده، تمكنها من ممارسة ضغوط كبيرة لإحداث نتائج ملموسة تتعلق بمقتل ريجينى".

كما حرض نور الاتحاد الأوروبى ضد مصر، مطالبا أن يتحرك الاتحاد الأوروبى ضد المصرية، زاعما أن هدفه الآن هو تحقيق الديمقراطية فى مصر، على حد زعمه.

وناشد أيمن نور ما أسماهم المعارضة للاصطفاف من أجل إسقاط النظام القائم، معترفا بأنه يسعى لتوحيد صفوف المعارضة من أجل التظاهر غدا الاثنين.

رفعت السعيد: أيمن نور يلعب لحساب جهات معادية للوطن ويمكن تصنيفه "عميل"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة