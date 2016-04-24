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عصام الأمير يغادر مكتبه قبل وصول قرار إقالته من مجلس الوزراء بساعة

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عصام الأمير يغادر مكتبه قبل وصول قرار إقالته من مجلس الوزراء بساعة عصام الأمير يغادر مكتبه قبل وصول قرار إقالته من مجلس الوزراء بساعة
يتواجد حاليا عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق فى مكتبه بمبنى ماسبيرو لجمع متعلقاته، حيث ينتظر عصام وصول قرار إقالته رسميا للتوقيع عليه ولمعرفة الموقع الجديد الذى يشغله بعد إقالته، حيث إنه لا يعلم حتى الآن مصيره.

وعلم اليوم السابع من مصادره أن عددا من الموظفين والعاملين بالمبنى حرصوا على توديعه وإلقاء السلام الأخير على رئيس الاتحاد السابق، الذى أمامه ساعة واحدة فقط ليرحل نهائيا عن المبنى، وتجلس مكانه الإعلامية صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر أمس قرارًا بتولى صفاء حجازى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفًا لعصام الأمير، لتكون صفاء حجازى أول سيدة تتولى منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وثانى رئيس اتحاد عقب ثورة 30 يونيو، ليسدل الستار نهائيًا على الصراع الطويل بين عصام الأمير وصفاء حجازى بانتصار الأخيرة، وإطاحتها بالأمير، بعد مجموعة من المعارك بينهما.


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