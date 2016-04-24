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ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى محافظة القاهرة

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ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى محافظة القاهرة ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى محافظة القاهرة
تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للدور الأول، للصف الثالث الإعدادى 2016، السبت 14 مايو المقبل، وتستمر لمدة أسبوع، وتبدأ الفترة الصباحية للمنتظمين، والثانية للطلاب المتغيبين عن امتحان الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول.

وتبدأ اللجان عملها فى التاسعة صباحاً، بامتحان مادة اللغة العربية، والخط والإملاء، ويختبر الطلاب يوم الأحد 15 مايو مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، أما يوم الاثنين 16 مايو فيؤدى الطلاب امتحانات مادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية، والثلاثاء 17 مايو يؤدى الطلاب امتحان الهندسة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، أما يوم الأربعاء 18 مايو فيؤدى الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية، ويختتم طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحاناتهم الخميس 19 مايو بمادة العلوم.

ويؤدى الطلاب المعتذرون عن الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى ذات الأيام فى الفترة الثانية، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وفى ذات الترتيب للمواد.

جدول امتحانات الصف الثالق (1)

جدول امتحانات الصف الثالق (2)


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