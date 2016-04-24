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بالصور.. حفل تخرج رياض الأطفال بالوادى الجديد بحضور وكيل التعليم

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بالصور.. حفل تخرج رياض الأطفال بالوادى الجديد بحضور وكيل التعليم بالصور.. حفل تخرج رياض الأطفال بالوادى الجديد بحضور وكيل التعليم
نظمت مدرسة اللغات المتميزة بالخارجة، حفل ختام العام الدراسى لمرحلة رياض الأطفال وتسليم الأطفال شهاداتهم، بحضور الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، وناصف أنيسى مدير عام التعليم العام ومجدى منصور مدير إدارة الخارجة التعليمية، وعدد كبير من القيادات بقطاع التعليم وأهالى الأطفال الذين اختتموا تلك المرحلة الدراسية.

وتضمنت الاحتفالية عددا كبيرا من الفقرات الفنية والاستعراضية من تصميم وإخراج المشرفات على فصول رياض الأطفال والتى أبهرت الحضور، وشارك فيها الطفل مينا أشرف الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى العزف الموسيقى، حيث أبدى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إعجابه الشديد بمستوى الأداء المتميز والراقى لتلاميذ المدرسة.

وقام البنوانى بتوزيع شهادات التخرج على الأطفال وشهادات التقدير للقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تم تكريم محمد صفيان مدير الإدارة وعدد كبير من المعلمين والمعلمات بالمدرسة، تقديرا لجهودهم خلال تلك المرحلة العمرية الصعبة للأطفال .

حفل تخرج رياض الاطفال بالوادى الجديد (1)

حفل تخرج رياض الاطفال بالوادى الجديد (2)

حفل تخرج رياض الاطفال بالوادى الجديد (3)

حفل تخرج رياض الاطفال بالوادى الجديد (4)

حفل تخرج رياض الاطفال بالوادى الجديد (5)

حفل تخرج رياض الاطفال بالوادى الجديد (6)


>بالفيديو والصور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح معرض الوسائل التعليمية بالخارجة
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مصر 365

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