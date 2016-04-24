سلطان القاسمي يثري مكتبات الشارقة بـ 2.5 مليون درهم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإثراء مكتبات إمارة الشارقة وذلك من خلال اقتناء كتب بقيمة 2.5 مليون درهم من دور النشر المشاركة في الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل إسهاما من سموه في رفد المكتبات العامة والجامعية والمدرسية والحكومية بأحدث الإصدارات تماشيا مع عام القراءة ودعما للناشرين ولصناعة الكتاب.

وتشارك في فعاليات دورة 2016 من مهرجان الشارقة للطفل - التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي - 130 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة بـ (55) دارا تليها لبنان بـ (25) دارا ثم مصر بـ (20) دارا إضافة إلى مشاركات من كندا والصين والهند والمملكة المتحدة والعديد من دول العالم .. وتتوفر الكتب المعرضة بالعديد من اللغات أبرزها العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية والآردو.

وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب " عودنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم معرض الشارقة الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل منذ انطلاقتهما حيث قدم سموه كل الدعم والرعاية والتوجيه كي يكون المعرض والمهرجان على درجة عالية من حسن التنظيم والإقبال الجماهيري والمشاركة الواسعة والتأثير طويل الأمد".

وأكد العامري أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتخصيص 2.5 مليون درهم لشراء كتب من الدورة الحالية من مهرجان الشارقة القرائي للطفل ستساهم في رفد محتويات المكتبات العامة والحكومية والمدرسية في إمارة الشارقة بالكتب المتميزة التي ستثري عالم الأطفال وتنمي معارفهم وتجعلهم أقدر على التعامل مع واقعهم ورسم مستقبل مشرق لوطنهم.

ويتضمن المهرجان هذا العام (1518) فعالية موزعة على عدة برامج من بينها برنامج الطفل الذي سيتضمن (1245) فعالية والبرنامج الثقافي والفكري الذي سيشهد (74) فعالية وبرنامج الطهي الذي يحتوي على (61) فعالية و(27) فعالية للورش التدريبية إضافة إلى (45) فعالية ضمن معرض الفضاء و(35) فعالية ضمن معرض رسوم كتب الطفل، بدورته الخامسة والذي سيقدم 1380 عملا لرسامين محترفين من 46 دولة.