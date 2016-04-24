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تقرير - ساخو قد يوقف عامين

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تقرير - ساخو قد يوقف عامين تقرير - ساخو قد يوقف عامين

من المتوقع أن يخضع مامادو ساخو مدافع ليفربول لعقوبة إيقاف تصل إلى 12 شهرا بعد رسوبه في كشف المنشطات.

وكان نادي ليفربول قد أعلن رسميا عن إيقاف المدافع الدولي الفرنسي وخضوعه للتحقيقات على خلفية رسوبه في كشف المنشطات.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن ساخو قد فشل في كشف المنشطات بعد الفوز على مانشستر يونايتد بدور الـ16 من الدوري الأوروبي خلال الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يتم إيقافه لمدة تصل إلى 12 شهرا، وكان يورجن كلوب قد استبعد اللاعب من مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت بالدوري والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وفي حالة ثبوت الاتهام على ساخو فإن عقوبة الإيقاف سترتفع إلى عامين حسب ما ورد بالصحيفة الإنجليزية، على الرغم من أن حالات مماثلة خضعت لعقوبة إيقاف من 6 أشهر إلى 12 شهرا فقط.

وألمح التقرير إلى أنه في تلك الحالة فإن اللاعب لن يشارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2016 والتي ستقام في فرنسا خلال شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أرسل تحذيرا للاعبين في سبتمبر 2013 من خطورة تعاطي الأدوية التي تحرق .

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فيديو اليوم السابع

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