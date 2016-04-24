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فان جال: مستقبلي؟ ليس من شأنكم

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فان جال: مستقبلي؟ ليس من شأنكم فان جال: مستقبلي؟ ليس من شأنكم

رفض لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد التعليق على مستقبله مع الشياطين الحمر، وأوضح أن الأمر منوطا بحديثه مع الإدارة وليس الصحفيين.

وكان مانشستر يونايتد قد تفوق على إيفرتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لينتظر الفائز من كريستال بالاس وواتفورد لمواجهته في النهائي.

وصرح فان جال عقب المباراة "بالنسبة لمستقبلي مع مانشستر يونايتد، فسوف أناقشه مع الإدارة".

وأضاف "أنتم تكررون دوما نفس السؤال ونفس ردي، هذا ليس خبرا. لا تكتب عنه".

ويمتد عقد لويس فان جال مع الشياطين الحمر حتى عام 2017، إلا أن عدة تقارير صحفية كانت قد ربطت جوزيه مورينيو بتولي مهمة تدريب الفريق وإقالة المدرب الهولندي على خلفية النتائج السيئة بالدوري واحتلاله المركز الخامس برصيد 59 نقطة.

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