العيش على مقربة من المساحات الخضراء يخفض السكر وحدة الأمراض المزمنة

السير لنحو 10 دقائق فى الحدائق يمكن أن يساعد فى رفع مستويات الأكسجين فى جسمك، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة تنصحك بأهمية العيش على مقربة من مساحات الخضراء لتقليل حدة الأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم المرتفع والدهون واضطرابات كبار السن.

وقد كشفت النتائج المتوصل إليها عن أن مستويات أعلى من المساحات الخضراء حول المنازل مرتبطة مع تراجع خطر الأمراض المزمنة بنسبة 14% خاصة فيما يتعلق بمرض السكر، ونحو 13% لضغط الدم المرتفع، و10% لاضطرابات الدهون.

وعكف الباحثون على تحليل بيانات المسجلة خلال الفترة من 2010 - 2011 لأكثر من 250,000 شخص تخطوا الخامسة والستين عاما ومدى تعرضهم للمساحات الخضراء.

وأوضحت الأبحاث أنه كلما تعرض الإنسان للمساحات الخضراء كلما تراجع التأثير السلبى للأمراض المزمنة خاصة مرض السكر.

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