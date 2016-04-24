إحباط محاولات للمستوطنين الإسرائيليين إقامة طقوس تلمودية بالأقصي المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، في أول أيام فترة ما يسمى “عيد الفصح” العبري، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات مشددة على دخول المواطنين للصلاة فيه، واحتجزت بطاقاتهم خلال الدخول من بواباته الرئيسية.

وأوضح شهود عيان، أن حراس الأقصى تمكنوا رغم الاعتداء عليهم من الاحتلال من طرد خمسة مستوطنين خارج المسجد، بعد محاولتهم أداء طقوس تلمودية فيه. بالإضافة إلى إحباط محاولة أخرى قرب باب الرحمة المغلق، وطردته من المسجد.

وفي حركات استفزازية إضافية، نظم المستوطنون رقصات عنصرية أمام باب السلسلة، عقب خروجها من الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال المرافقة.

يشار إلى أن منظمات “الهيكل المزعوم” دعت أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات الأقصى خلال فترة عيد “الفصح العبري”، لافتة إلى تفاهمات جرت بينها وبين شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات والفعاليات، في الوقت الذي استبقت فيه قوات الاحتلال بحملات اعتقال واسعة ومتتالية لشبان من القدس المحتلة، أطلقت سراح معظمهم، بشرط الإبعاد عن الأقصى، والقدس القديمة، لفترات ما بعد الأعياد اليهودية.

أ ش أ