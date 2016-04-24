بالصور.. 50 نموذج وفكرة في معرض الابتكار الثاني بجامعة جنوب الوادي‎

افتتح اليوم الأحد، معرض الابتكار الثاني بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، حسبما أفاد مراسلنا.

وشارك في المعرض أكثر من 50 مبتكر بنماذج وأفكار ابتكارية، هدفت إلى خدمة المجتمع.

وأكد “منصور”، أن معرض الابتكار يُعد بيئة محفزة للابداع، تقوم على تنمية واستثمار المواهب والأفكار الابتكارية، فضلًا عن العمل على تحويل هذه الابتكارات إلى مشروعات تنموية تساهم في حل مشاكل الصناعة وتطويرها.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، تعمل جامعة جنوب الوادي جاهدة للاستفادة من التقنيات، والتكنولوجيات الموجودة بهذا المعرض بما يعود بالنفع على الوطن.

وأكد الدكتور رأفت شيبت الحمد، مدير مكتب الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، أنه جاري العمل لإصدار براءت اختراع لبعض الأفكار الابتكارية التي تم تقديمها في المعرض.

كما أكد الدكتور فرج خضاري، مدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا بجامعة جنوب الوادي، أن هناك العديد من الجهات التي شاركت في المعرض، والعديد من كليات الجامعة.

وأضاف أن شارك مركز بحوث تطوير الفلزات، وجمعية تنمية الحرف التراثية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فضلًا عن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بقنا.

كما شارك المركز الاستكشافي للعلوم بقنا، ومركز التطوير التكنولوجي بقنا، وكل هذه المشاركات تساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال بإقليم جنوب الصعيد.