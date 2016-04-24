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الحكم طرد سيميوني لأنه لم يتعرف على هوية رامي الكرة

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الحكم طرد سيميوني لأنه لم يتعرف على هوية رامي الكرة الحكم طرد سيميوني لأنه لم يتعرف على هوية رامي الكرة

(إفي): قام أنطونيو ماثيو لاوز، حكم لقاء أتليتكو مدريد ومالاجا، بطرد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الأول، بعدما "لم يتمكن أي فرد من الطاقم التحكيمي من تحديد هوية من قذف الكرة"، وذلك وفقا للتقرير الذي كتبه، و"يؤمن" فيه بأنه لم يكن صاحب الواقعة.

وكتب ماتيو في تقريره "تم طرد سيميوني في الدقيقة 45 للسبب التالي: في الدقيقة 44 وعندما كان فريق مالاجا يقوم بهجمة مرتدة، ألقيت كرة من جانب دكة بدلاء الفريق صاحب الأرض تجاه مكان الهجمة، ولكنها لم تؤثر عليها، وأعتقد أن مرتكب الواقعة لم يكن المدير الفني للفريق المسئول عن الانتهاك".

وأضاف "ووفقا للمادة 101 'الفقرة الثانية' من القانون الانضباطي للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، وبعدما لم يتمكن أي فرد من الطاقم التحكيمي من تحديد هوية مرتكب الواقعة، تم طرد المدير الفني لأتليتكو مدريد، دييجو سيميوني، بمجرد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بداعي القيام بتصرف خاطيء".

ويواجه الـ"تشولو" عقوبة الإيقاف على الأقل لثلاث مباريات، وهو ما يمكن أن يترتب عليه عدم قيادته للفريق من على مقاعد البدلاء فيما تبقى من مواجهات في الليجا.

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