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صحيفة إسبانية: علاقات مصر والسعودية مؤشر جيد لاتحاد العرب أمام إسرائيل

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صحيفة إسبانية: علاقات مصر والسعودية مؤشر جيد لاتحاد العرب أمام إسرائيل صحيفة إسبانية: علاقات مصر والسعودية مؤشر جيد لاتحاد العرب أمام إسرائيل
قالت صحيفة لا تيرثيرا الإسبانية، إن مشروع بناء جسر يربط أراضى بالسعودية، والاتفاق على مشروعات تصل قيمتها نحو 4 آلاف مليون دولار، وهذا الجسر ليس مجرد جسر بل أنه يزهر مدى الرابط القوى بين الرياض والقاهرة، وتمكين حقبة جديدة من اتحاد العالم العربى ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تعتبر من أهم دول المنطقة العربية التى تتميز بدورها الريادى فى توحيد دول المنطفة، فهى محور العالم العربى السياسى، ولذلك فإن علاقات مصر والسعودية الكبيرة والمتماسكة دليل قوى على أن باقى الدول العربية ستتبع نفس الاستيراتيجية ومؤشر جيد لاتحاد العالم العربى، ولذلك فإن هذا الاتحاد تهديد كبير لإسرائيل.

وتتميز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية بعلاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا لمكانة والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات المصرية ليست بجديدة بل أن لها طابع تاريخى متميز، وبدأ الدعم السعودى للاقتصاد المصرى منذ أن قدمت السعودية لمصر فى 1956 مبلغ 100 مليار دولار بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالى، واستمر حتى الوقت الحاضر حين قدمت السعودية فى 2011 مساعدات وصلت إلى 4 مليارات دولار.


>- نبيل العربى والسفير السعودى يغادران القاهرة متجهين إلى الرياض

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مصر 365

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