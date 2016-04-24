«اليمين المتطرف» يتصدر المشهد في انتخابات الرئاسية بالنمسا

يصوت النمساويون، اليوم الأحد، في جولة أولى لانتخاب رئيس للبلاد، وسط توقعات بخسارة مدوية لائتلاف أحزاب الوسط، الذي يحكم منذ عام 2008، في مقابل تقدم اليمين المتطرف وحزب الخضر.

ويصوت ستة ملايين وأربعمئة ألف ناخب في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، لاختيار خلف لهاينز فيشر، الذي أتم ولايته الرئاسية الثانية، ولا يحق له الترشح كما ينص دستور البلاد، الذي يحدد مدة الولاية بست سنوات.

وبينت الاستطلاعات الأخيرة قبيل الانتخابات أن حزبي الوسط، اللذين يحكمان البلاد منذ عام 1945، يخشيان تلقي خسارة مدوية من قبل اليمين المتطرف، أو من قبل حزب الخضر.

وأبرز المرشحين هم ألكسندر فان در بلن، المدعوم من حزب الخضر، والمستقلة إيرمغارد غريس، التي كانت تشغل منصب رئيسة المحكمة العليا، بالإضافة إلى مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر.

وولد هوفر عام 1971، وتولى رئاسة حزب المجلس الوطني عام 2013، ليكون الرئيس الثالث لهذا الحزب اليميني المتطرف، وبخلفيته العلمية عمل مهندسا لأنظمة الطيران، وشكلت أزمة اللاجئين التي عصفت بأوروبا رافعة سياسية استغلها هوفر الذي يتبجح بحمل السلاح علانية للدفاع عن نفسه من “الغرباء” كما يقول.وتكشف الأرقام أن ما يفوق 80 ألف طلب لجوء تم تقديمها خلال الأشهر الماضية.