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أمن الإسكندرية يسيطر على مشاجرة فى مينا البصل

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أمن الإسكندرية يسيطر على مشاجرة فى مينا البصل أمن الإسكندرية يسيطر على مشاجرة فى مينا البصل
تمكنت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، من السيطرة على مشاجرة بمنطقة مينا البصل، وأشعل أحدهما النيران فى شقة آخر دون إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم مينا البصل بوجود مشاجرة بالعقار رقم 37 شارع أحمد غريب بين كل من "محمود. ا. ح" 43 سنة عاطل وشقيقه "السيد. ا" 46 سنة عامل، و"ياسر. ع" 42 سنة عاطل ومقيمون بدائرة القسم، و"محمد. ر" 30 سنة عاطل وشقيقه "محمود. ر" 46 سنة عامل "مقيمان بالعقار محل البلاغ، لوجود خلافات بينهم بسبب النزاع على ملكية شقة، قام خلالها الطرف الأول بمحاولة إشعال النيران بالشقة ما أدى لحدوث تلفيات بباب الشقة دون إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الأول والثانى والثالث سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الرابع "فرد خرطوش" محلى الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجار العرض على النيابة.
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