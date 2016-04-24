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القبض على فلاح ونجله مطلوبين فى قضية "إطلاق أعيرة نارية" بأسيوط

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القبض على فلاح ونجله مطلوبين فى قضية "إطلاق أعيرة نارية" بأسيوط القبض على فلاح ونجله مطلوبين فى قضية "إطلاق أعيرة نارية" بأسيوط
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، القبض على فلاح ونجله مطلوبين فى قضية إطلاق أعيرة نارية بقرية اللوقا دائرة المركز.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من الرائد أحمد عبد المالك رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بضبط "ف . م . ج" 59 سنة، فلاح، ونجله "ر . ف. م . ج" 20 سنة طالب، مقيمان اللوقا دائرة مركز ساحل سليم، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية جنح مركز ساحل سليم لسنة 2016م "إطلاق أعيرة نارية".

تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.


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