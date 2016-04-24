مباحث التموين تضبط 40 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملة بمنطقة الساحل

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، حملة تموينية مكبرة بنطاق دائرة قسم الساحل، لضبط التجار والقائمين على تخزين السلع وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط "على.د.ع" صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 18 طنا ( بسلة، فول، حمص، فاصوليا) مجهولة المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقــــم 6475 جنح جزئية قسم الساحل لسنة 2016م.

كما تم ضبط "سيد. ر" صاحب مخزن مواد غذائية، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 14 طنا ( فول، أرز، عدس، حمص ) مجهول المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقــــم6476 جنح جزئية قسم الساحل لسنة 2016 م.

كما تم ضبط "جمعه.م" صاحب محل مواد غذائية، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت 5 أطنان فول مجهول المصدر، و"عثمان.ع" مدير مخزن مواد غذائية، وعثر بداخل المخزن على كمية من السلع الغذائية وزنت 1.550 طن( مكرونة، أرز، زيت طعام ) مجهول المصدر، و"على.ر" مدير مخزن مواد غذائية، وعثر بداخل المخزن على كمية من السلع الغذائية وزنت 1.400 طن (فاصوليا، أرز، حمص، لوبيا ) مجهول المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقــــم 6399 جنح جزئية قسم الساحل لسنة 2016م.

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