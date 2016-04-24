"مياه القليوبية" تحيل موظف للتحقيق لجمع أموال من المواطنين بدون وجه حق

قرر المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية إحالة فنى شبكات للتحقيق، لقيامه بجمع اموال بدون وجه حق من مواطنى قليوب بحجة توصيل المياه والمرافق لهم.

وكانت الشكاوى تعددت أمام المهندسة أمانى عمارة رئيس فرع الشركة بقليوب بقيام فنى ويدعى " خ ع " بإرتكاب مخالفات مالية جسيمة.

وتشكلت لجنة للتحقيق فى الواقعة تكونت من أسامة قنديل مدير الإدارة الفنية، وعدد من الباحثين بالادارة هم أسامة الطويل ومسعد محمد السيد ومحمد عادل المليجى وأشرف مسعود وعبد القادر عامر.

وبالبحث تبين قيام فنى الشبكات المسئول عن قرى ناى ورمادة بالتلاعب فى توصيل المياه للمواطنين، والقيام بعمل الإجراءات اللازمة للتوصيل للمواطنين وطلب مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف مقابل توصيل المياه.

وخلال الفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بصرف عدادات خاصة بالمواطنين أصحاب حق ولهم ملفات داخل الفرع، ويتم توصيلها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، ويقوم بالتلاعب فى الأسماء المدونة بالدفاتر، ويستبدل العداد لشخص ليس له أوراق، ويقوم بتركيب عداد صينى للشخص الأصلى.

وتقرر وقف المشكو فى حقه عن العمل 3 شهور، لحين الانتهاء من التحقيق، بعد أن تبين أنه كان يقوم بالتزوير فى دفاتر وإيصالات مركز المعلومات والكتابة بالقلم الجاف على الصورة الكربونية، والتغيير فى الأرقام والختم.

وأكد رئيس الشركة فى بيان اليوم، أنه لا تستر على إى إنحراف والمخالف سيواجه بكل حسم وحزم، مشيرا إلى أنه جارى تشكيل لجنة على نطاق أوسع بمعرفة النيابة العامة ومهندسين من الرقابة والمتابعة ومدير الشئون القانونية ومهندس التنظيم بمحافظة القليوبية لفحص أعمال ذلك الموظف فى الفترة من بداية انشاء الشركة وتاريخ ايقافه عن العمل، وأكد المهندس مصطفى مجاهد ان كل مواطن صاحب حق وله ملف داخل القطاع سيتم رد العداد له.