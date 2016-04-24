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محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال إنشاءات محطتى تحلية المياه بالعريش

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محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال إنشاءات محطتى تحلية المياه بالعريش محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال إنشاءات محطتى تحلية المياه بالعريش
افتتح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء منذ قليل، أعمال إنشاءات محطتى تحلية المياه على شاطئ مدينة العريش، جاء ذلك ضمن فعاليات العيد القومى للمحافظة، وشارك محافظ شمال سيناء فى الافتتاح المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش، وقيادات شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء.

وقال المهندس ياسر العمارى، إن المحطتين تنتجان 10 آلاف متر مكعب فى الساعة، وسيتم ضخها فى مياه العريش فى إطار تحسين خدمة وصول المياه للأهالى، وطالب حرحور شركة المياه بإنهاء العمل فى المحطتين قبل نهاية منتصف العام الجارى.


>- شمال سيناء تواصل احتفالها بالعيد القومى بافتتاح 3 مشروعات جديدة بالعريش

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