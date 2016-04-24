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بالصور.. نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم 14 طبيبًا مثاليًا على مستوى المحافظة

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بالصور.. نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم 14 طبيبًا مثاليًا على مستوى المحافظة بالصور.. نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم 14 طبيبًا مثاليًا على مستوى المحافظة
قال الدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية، إن نقابة أطباء الإسماعيلية قامت بتكريم 14طبيبا مثاليا على مستوى المحافظة، وتم ترشيح الدكتور عبد الوهاب محمد مدير مستشفى الصدر والدكتورة أميرة أحمد من مستشفى جامعة قناة السويس طبيبين مثاليين على مستوى الجمهورية.

وأضاف نقيب أطباء الإسماعيلية، أنه تم خلال الحفل تكريم أسماء الأطباء الراحلين، الدكتور محمد نجيب مدير مستشفى الإسماعيلية العام سابقا، والدكتور محمد كمال و دكتورة داليا محرز، وتكريم 150 طبيبا محالين للتقاعد فى العام الماضى، وتكريم أوائل خريجى كلية الطب لعام 2015.

وقالت حنان متولى مدير إعلام مستشفى الإسماعيلية العام، إن الدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية ترأس اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بحضور مجلس النقابة (دكتور عصام عبد الوهاب ودكتور حسين إمام ودكتور عمر حسونة ودكتور محمد مشالى) ومشاركة الأعضاء من الأطباء، حيث تم مناقشة مشروع تطوير العلاج للأطباء، إما بتوفير مستشفى خاص بهم أو بتطوير نظام العلاج الموجود بالفعل.

كما تم استعراض أنشطة العام السابق وتأدية القسم وتسليم كارنيهات العضوية للخريجين الجدد من الأطباء.

نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم 14 طبيبًا مثاليًا على مستوى المحافظة (1)

نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم 14 طبيبًا مثاليًا على مستوى المحافظة (2)

نقابة أطباء الإسماعيلية تكرم 14 طبيبًا مثاليًا على مستوى المحافظة (3)


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