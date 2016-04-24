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نصيحتنا لك لاختيار حقيبة الظهر المناسبة

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الأحد 24-04-2016 05:29

يبدو أن حقيبة الظهر من أبرز اتجاهات الموضة في الوقت الحالي، لأنها كانت اختيار العديد من أنيقات Street Style في الفترة الأخيرة، كما ظهرت في العديد من عروض الأزياء مؤخراً.

يتوفر العديد من الخيارات المتنوعة لحقائب الظهر في المواسم الأخيرة؛ لذلك عليك أن تختاري الحقيبة المناسبة لاحتياجاتك، ولا حاجة لأن تختاري حقيبة كبيرة إن كنت لا تحتاجينها، كما ننصحك باختيار الحقائب المصنوعة من خامات قوية و قادرة على التحمل حتى تستطيعي حملها في الإطلالات اليومية و أثناء السفر كذلك.

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سيدتي