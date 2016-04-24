قبول طعن 35 طالبًا في «أحداث جامعة الأزهر» على حبسهم ٥ سنوات وإعادة المحاكمة

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الأحد، قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 35 طالبا بجامعة الأزهر، لإلغاء حكم حبسهم 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإثارة الشغب داخل المدينة الجامعية فى أحداث الشغب التى شهدها الترم الأول من العام الدراسى لعام 2014، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مبنى أبو بكر” وإعادة محاكمتهم.

ووجهت لهم النيابة العامة فى القضية رقم القضية 123 لسنة 2014 ارتكاب جرائم قطع الطريق ومقاومة السلطات والتظاهر بدون ترخيص، والمتهمون هم:

1- محمد محمود محمد حسن إعدادى هندسة

> 2- ياسر محمد عبدالعال

> 3- عبدالرحمن ربيع حسن الفرقة الثانية تربية

> 4- هلال يحيى عبد الفتاح أولى تربية

> 5- شعبان محمد شعبان شحات رابعة شريعة وقانون

> 6- أحمد محمود إبراهيم السيد رابعة تجارة E

> 7- أحمد (مهران)عبد المجيد محمد رابعة أصول الدين والدعوة

> 8- إبراهيم الشحات حامد كلية الصيدلة الفرقة الخامسة

> 9- محمد يحيى عبد الفتاح الفرقة الثالثة علوم

> 10- عبد الرحمن شحاتة عبد الرحمن الفرقة الثالثة علوم

> 11- محمود حامد على رابعة علوم

> 12- أحمد محمد أحمد على ثانية تربية

> 13- محمد أشرف عبد الفتاح

> 14- محمد صبحى عبد الوهاب رابعة شريعة وقانون

> 15- عبدالله رمزى وحيد رابعة أصول الدين والدعوة

> 16- محمد محروس صفوت إخلاء سبيل على ذمة القضية ثالثة تربية

> 17- أسامة على عبد الرحمن ثانية تربية

> 18- رجب محمد رجب

> 19- أحمد عبد الوهاب على ثالثة تربية

> 20- محمد خلف شعيب إخلاء سبيل على ذمة القضية رابعة أصول الدين والدعوة

> 21- محمود ناصر محمد

> 22- معتز حسين عبدالحميد ثانية تربية

> 23- حسانين سالم محمد رابعة تربية

> 24- عمرو جمال إسماعيل إخلاء سبيل على ذمة القضية رابعة أصول الدين والدعوة

> 25- طارق محمود حسن رابعة هندسة

> 26- محمد عبدالغنى سيد رابعة أصول الدين والدعوة

> 27- عصمت جمال فهمى ثانية تربية

> 28- محمد مرزوق يوسف رابعة اصول الدين والدعوة

> 29- أحمد محمود حسن رابعة تربية

> 30- إسلام شعبان علام

> 31- إسلام محمد مصطفى ثالثة هندسة

> 32- إسلام فتحى محمد ثالثة هندسة

> 33- مصطفى عبد الله مصطفى ثالثة هندسة

> 34- مسعود فتحى مسعود الفرقة الثالثة علوم

> 35- محمد أبو الفضل عبد الدايم مصور