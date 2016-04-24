رانييري يخرج عن صمته: ' يمكنك أن تنسى الفوز بالدوري، انتظر عاما أخر يا بوكيتينو '

"يمكنك الانتظار عاما لأخر، انتظر يا ماوريشيو" هكذا بدأ الإيطالي كلاوديو رانييري حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء ليستر سيتي وسوانزي سيتي مساء الأحد.

4 جولات تفصل بيننا وبين نهاية الدوري الإنجليزي في موسم هو الأغرب منذ سنوات طويلة. موسم كالكابوس بالنسبة لتشيلسي وكالحلم لليستر سيتي.

الفريق الملقب بالثعالب والذي يقوده العجوز الإيطالي كلاوديو رانييري يتربع على صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن توتنام صاحب المركز الثاني بقيادة المدرب الأرجنتيني الشاب ماوريشيو بوكيتينو الذي يرفض الاستسلام ويصر على القتال حتى آخر جولة.

وبعد أن كان طموحه الوصول للدوري الأوروبي ثم ضمان مقعد في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا خرج رانييري أخيرا ليعلن عزمه على الفوز باللقب موجها رسالة واثقة لخصمه الأرجنتيني.

وأضاف رانييري في المؤتمر الصحفي: "الضغط دوما يكون على الفريق المتصدر. توتنام كانوا خلفنا طوال الموسم وهذا لا يزعجني. أرغب في الاحتفاظ بفارق الـ5 نقاط".

المدرب الذي لم يحقق لقب الدوري طوال مسيرته وحل ثانيا مع أربع أندية هي تشيلسي ويوفنتوس وروما وموناكو تحدث عن ذلك وعن كونه لا يملك شخصية البطل وقال: "أعرف أن هناك أناسا ينتظرون تعثري وخسارتي للدوري مع ليستر ليقولوا "نعم، رانييري، هو دائما في المركز الثاني". نعم تلك حقيقة لكن رجاءا انظروا إلى مسيرتي".

وأكمل: "كنت ثانيا مع تشيلسي لكننا كنا قد بدأنا للتو بناء فريق في السنة الماضية، استمريت في شراء اللاعبين حتى بعد بداية الموسم وحللنا ثانيا في النهاية.

"مع روما حققت المركز الثاني لكنني وصلت بعد بداية الموسم بمباراتين، كنا نملك رصيد خالي من النقاط لكننا أنهينا الموسم محققين 80 نقطة متخلفين عن إنتر فقط بنقطتين. خسرت لكن ماذا كان بإمكاني فعله أكثر من ذلك؟".

"في يوفنتوس وصلت للفريق بعد صعوده من الدرجة الثانية مباشرة، كنا في المركز الثالث ثم الثاني. كان لدي 4 أو 5 لاعبين أبطال لكن باقي الفريق كان شباب صغيرا، ماذا كان في استطاعتي أكثر من ذلك؟"

"في موناكو فزنا بدوري الدرجة الثانية ثم أنهينا الموسم التالي في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بـ8 نقاط."

وأتم "والآن أنا أحاول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

ويلزم ليستر تحقيق 8 نقاط من أصل 12 دون النظر لنتائج توتنام لإعلان تتويجه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.